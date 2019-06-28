Выпуск программы Андрея Малахова Прямой эфир, посвященный сестрам Хачатурян, должен был выйти в четверг, 27 июня. Однако по неизвестной причине передачу отменили. Об этом рассказала правозащитница Дарья Серенко на своей странице в Facebook.

Выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященный сестрам Хачатурян, должен был выйти в четверг, 27 июня. Однако по неизвестной причине передачу отменили. Об этом рассказала правозащитница Дарья Серенко на своей странице в Facebook.Активистка отметила, что передачи про трех сестер должны были также выйти на Первом канале и НТВ. Однако эти программы были исключены из сетки вещания без объяснения причин.Дарья Серенко связала это с тем, что на защитников девушек идет давление. "Идет война за общественное мнение", – написала она. Правозащитница предположила, что причастным к массовой отмене программ может быть племянник Михаила Хачатуряна. Мужчина заинтересован в получении наследства покойного и поэтому пытается очернить сестер в глазах общественности.Материал дополняется.