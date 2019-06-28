Весьма провокационное интервью на днях дала Любовь Успенская. Скандально известный блогер Лена Миро выдвинула версию, почему в окружении королевы шансона оказалось так много импотентов.

Весьма провокационное интервью на днях дала Любовь Успенская. Скандально известный блогер Лена Миро выдвинула версию, почему в окружении королевы шансона оказалось так много импотентов.Несмотря на то, что ей уже 65 лет, Любовь Успенскую все еще волнует секс, а еще она хорошо разбирается в мужских членах и женских сосках. И не стесняется про это говорить на всю страну. Так, королева шансона стала очередной звездной гостьей шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW.Самые яркие цитаты артистки вызвали бурное обсуждение в Сети. Не осталась в стороне и блогер Лена Миро, причем сделала это в своем стиле. "Любка Успенская известна многим. Тем, например, что бухала, принимала, пела в кабаках и давала", – объявила Миро, а далее привела цитату самой Успенской: "Вопрос очень сложный, потому что их (половых партнеров) было столько, сколько капель в море. И я не жалею нисколько, так как поимела опыт такой…"Лена не поленилась проанализировать бурную личную жизнь артистки. "Любка Промокашка считает, что давать всем подряд просто необходимо, но делать это следует только лишь ради выгоды. Просто так – нет, нельзя! Да и какой в этом смысл?" – рассудила Лена Миро. Далее она привела ценный совет Любови Успенской, как девушке строить отношения: "С сегодняшнего дня, дорогой, я только за деньги тебе даю, пожалуйста, выписывай чеки!"Блогер, послушав откровения артистки, сделала вывод, что в жизни Любови Успенской восемь из десяти мужчин были импотентами. "Члены бывают маленькие и средние, а больших не бывает. К тому же сегодня мужчины – импотенты. У меня много знакомых, которые от этого страдают. По моей статистке, восемь импотентов, а два – это уже хорошо. Хотя есть мужчины, которые считают, что "на полшестого" – это уже роскошь", – рассказала .Лера Миро озадачилась, почему так получилось. Она высказала уверенность, что причина в самой певице. "Ну, тут тоже вопрос очень сложный. То ли мужики в самом деле все импотенты, то ли у них не стоит конкретно на Любку, к чему склоняюсь всё-таки я, глядя на Промокашку. Нет, ну серьезно, была б я мужчиной, у меня на такое ни за что бы не встал", – высказалась Лена о у себя на страничке в "Живом журнале".