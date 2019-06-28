Москвич в своей квартире на Шоссейной улице зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Печатники выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что 54-летний москвич в своей квартире на Шоссейной улице зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания и, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18