Подробности личной жизни звезд неизменно привлекают внимание поклонников. Знаменитости и сами порой рады делиться ими. Чтобы вы не пропустили самые главные сплетни и слухи из мира знаменитостей, Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года.

Подробности личной жизни звезд неизменно привлекают внимание поклонников. Знаменитости и сами порой рады делиться ими. Чтобы вы не пропустили самые главные сплетни и слухи из мира знаменитостей, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года.Популярная певица Светлана Лобода объявила в Instagram, что "пора замуж". Пост вызвал настоящий переполох среди поклонников."Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж", – сообщила Лобода. А в Stories артистка разместила видео, на котором ее дочь обнимает молодоженов. Комментаторы осыпали звезду поздравлениями.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года, читайте в и специальных .