Любовь Успенская пустила журналистов в свой роскошный дворец. Особняк площадью в 1 тысячу квадратных метров прячется за трехметровым забором.

Любовь Успенская пустила журналистов в свой роскошныйдворец. Особняк площадью в 1 тысячу квадратных метров прячется за трехметровымзабором.Особняк Любови Успенской расположен в престижном коттеджномпоселке. Певица живет здесь с четвертым мужем Александром и дочерью Татьяной.Особняк скрывает от любопытных глаз высокий забор.Но журналистам удалось проникнуть за ограду и прогуляться пороскошному дворцу звезды шансона. Любовь Успенская показала свой дом съемочнойгруппе программы "Однажды". Певица призналась, что всегда добиваласьв жизни того, чего хотела."Этот дом как раз то, что я хотела. Я здесь, можносказать, отдыхаю, прихожу в себя после тяжелого труда. У меня не было такого,чтобы я чего-то хотела, и эта мечта осталась несбыточной. Все что я хотела вжизни, у меня все это реализовалось", – заявила .призналась, что любит жить на природе. Унее была заветная мечта – приобрести собственный дом вдали от городской суеты.И мечта эта сбылась – как и все ее остальные желания. Певица поделилась сжурналистами некоторыми деталями – она рассказала, какие дизайнеры работали надинтерьером помещений и кто помогает ей поддерживать порядок в доме.