Любовь Успенская пустила журналистов в свой роскошный
дворец. Особняк площадью в 1 тысячу квадратных метров прячется за трехметровым
забором.
Любовь Успенская пустила журналистов в свой роскошный
дворец. Особняк площадью в 1 тысячу квадратных метров прячется за трехметровым
забором.
Особняк Любови Успенской расположен в престижном коттеджном
поселке. Певица живет здесь с четвертым мужем Александром и дочерью Татьяной.
Особняк скрывает от любопытных глаз высокий забор.
Но журналистам удалось проникнуть за ограду и прогуляться по
роскошному дворцу звезды шансона. Любовь Успенская показала свой дом съемочной
группе программы "Однажды". Певица призналась, что всегда добивалась
в жизни того, чего хотела.
"Этот дом как раз то, что я хотела. Я здесь, можно
сказать, отдыхаю, прихожу в себя после тяжелого труда. У меня не было такого,
чтобы я чего-то хотела, и эта мечта осталась несбыточной. Все что я хотела в
жизни, у меня все это реализовалось", – заявила .
призналась, что любит жить на природе. У
нее была заветная мечта – приобрести собственный дом вдали от городской суеты.
И мечта эта сбылась – как и все ее остальные желания. Певица поделилась с
журналистами некоторыми деталями – она рассказала, какие дизайнеры работали над
интерьером помещений и кто помогает ей поддерживать порядок в доме.