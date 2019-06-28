Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем Москве.
Поклонников восхитил мокрый наряд Примадонны ярко-желтого цвета.
Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем Москве.
Поклонников восхитил "мокрый" наряд Примадонны ярко-желтого цвета.
Стильный наряд Аллы Пугачевой не оставил равнодушными
подписчиков страницы Примадонны в Instagram. Фотография, сделанная во время прогулки певицы по
столичным переулкам, собрала множество восхищенных комментариев.
Примадонна предстала перед поклонниками в желтом
пальто-дождевике и кепке со звездой. "Немного солнца в холодной воде
#франсуазасаган", – подписала снимок, который появился в ее Instagram-аккаунте.
Фото за час оценили около 55 тысяч человек.
Подпись под фотографией – отсылка к роману французской
писательницы Франсуазы Саган, написанному в 1969 году – "Немного солнца в
холодной воде".
Наряд привел подписчиков в восторг. "Хороша!
Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная
женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, вы
обворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.