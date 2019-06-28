Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем Москве. Поклонников восхитил мокрый наряд Примадонны ярко-желтого цвета.

Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем Москве.Поклонников восхитил "мокрый" наряд Примадонны ярко-желтого цвета.Стильный наряд Аллы Пугачевой не оставил равнодушнымиподписчиков страницы Примадонны в Instagram. Фотография, сделанная во время прогулки певицы постоличным переулкам, собрала множество восхищенных комментариев.Примадонна предстала перед поклонниками в желтомпальто-дождевике и кепке со звездой. "Немного солнца в холодной воде#франсуазасаган", – подписала снимок, который появился в ее Instagram-аккаунте.Фото за час оценили около 55 тысяч человек.Подпись под фотографией – отсылка к роману французскойписательницы Франсуазы Саган, написанному в 1969 году – "Немного солнца вхолодной воде".Наряд привел подписчиков в восторг. "Хороша!Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственнаяженщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, выобворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.