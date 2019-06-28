Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что от саммита G20 в Осаке не стоит ждать прорывных решений, но можно надеяться на то, что удастся, сгладив имеющиеся противоречия, создать основу для позитивного движения вперед.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что от саммита G20 в Осаке не стоит ждать прорывных решений, но можно надеяться на то, что удастся, сгладив имеющиеся противоречия, создать основу для позитивного движения вперед. Такое заявление он сделал в интервью изданию Financial Times накануне саммита "Большой двадцатки".Как отметил президент России, ему бы очень хотелось, чтобы все участники саммита G20 (ключевого международного форума, посвященного вопросам развития мировой экономики) подтвердили свои намерения вырабатывать общие правила, которых бы все придерживались, а также показали желание укреплять международные торговые и финансовые институты."Мы поддерживаем председательство Японии", — цитирует слова Путина Financial Times. Также Владимир Путин добавил, что Россия будет поддерживать все, касающееся развития современных технологий, информационной экономики, вплоть до интереса японской стороны к вопросам долголетия.