Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, заявил в интервью Financial Times президент России Владимир Путин накануне саммита G20 в японской Осаке.

Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, заявил в интервью Financial Times президент России Владимир Путин накануне саммита G20 в японской Осаке.При этом Путин подчеркнул, что вся суматоха и шпионская возня не стоит не только межгосударственных отношений Москвы и Великобритании, но и пяти копеек, или пяти фунтов, как говорят в России."Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать, и в чем можно обвинять друг друга, — отметил Путин. — Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон посчитал, что к отравлению Скрипалей веществом А234 ("Новичок") причастна Россия. Москва это отрицала. "Дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России, заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Путин подчеркнул, что в межгосударственных отношениях все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей."Ну, разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" – задал риторический вопрос Путин.По словам Путина, еще нужно доказать причастность России к отравлению Скрипаля.Но, по его мнению, обыватель спросит: "Кто такие Скрипали?".А Скрипаль, оказывается, продолжил Путин, шпионил против России."У обывателя возникает вопрос: "А зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля? Может быть, не надо было этого делать?", — продолжил логическую цепочку глава российского государства. — Знаете, бесконечно. Что первое: курица или яйцо?"Интервью Путина Financial Times 27 июня 2019 года показал телеканал "Россия 24". От саммита G20 в Осаке Путин не ждет прорыва, но он намерен встретиться в Японии с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.