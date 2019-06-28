В среду, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главами нефтяных компаний России. На встрече в том числе обсуждалось будущее сделки ОПЕК+.

В среду, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главами нефтяных компаний России. На встрече в том числе обсуждалось будущее сделки ОПЕК+.Как отметил российский президент в интервью изданию Financial Times, о том, продлит ли Россия соглашение об ограничении добычи нефти, станет известно в ближайшие несколько дней. Путин отметил, что прямо перед интервью встречался по данному вопросу с членами правительства и руководителями крупнейших нефтяных компаний России.Путин напомнил, что Россия не является членом ОПЕК, хотя является одним из крупнейших производителей, добывая в сутки 11,3 миллиона баррелей нефти. По мнению президента РФ, договоренности России с Саудовской Аравией и ОПЕК по добыче сыграли положительную роль в прогнозировании и стабилизации ситуации на нефтяном рынке.Глава государства отметил, что в этом заинтересованы и страны-производители энергоресурсов, и потребители.Интервью состоялось 26 июня и появилось на сайте издания, а также на сайте Кремля.