Прошедшие полгода были весьма удачными для российской валюты: на отечественный рынок приходили новые инвесторы – рубль укреплялся. Наступающий месяц может повернуть тенденцию вспять. Июль готовит деревянному новые испытания, способные оказать серьезное влияние на курс рубля, полагают опрошенные Дни.ру эксперты.

Прошедшие полгода были весьма удачными для российской валюты: на отечественный рынок приходили новые инвесторы – рубль укреплялся. Наступающий месяц может повернуть тенденцию вспять. Июль готовит "деревянному" новые испытания, способные оказать серьезное влияние на курс рубля, полагают опрошенные "Дни.ру" эксперты.Из запланированных 20 миллиардов рублей на последнемаукционе Минфина было привлечено 18,4 миллиарда, отметил генеральный директорМФК "Займер" Роман Макаров. "Это является сигналом сниженияинтереса инвесторов к российским активам, а, значит, и к рублю", – отметилон.Причина – в ожидании итогов саммита "Большойдвадцатки" в Японии. Результаты мероприятия, на котором ожидаются переговорыпрезидентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Наиболеевероятный сценарий: по крайней мере временное ослабление в июле в район 64-65рублей за доллар США", – прогнозирует эксперт. По его мнению,существенного влияния на цены это не окажет.Падения курса рубля ожидает и директор по развитию RebridgeCapital, эксперт по макроэкономике Ольга Хрипченко. "В июле стоит ждатьнебольшого падения рубля по отношению к доллару и евро. Причина кроется воттоке частного капитала из России, а также в слишком бурных политическихновостях, пугающих западных инвесторов", – отметила аналитик.В августе "деревянный" может отыграть частьпозиций, полагает эксперт. Она не исключает, что курс рубля укрепится поотношению к доллару и евро. В таком случае Хрипченко советует покупать валюту,например, если вы собрались отдохнуть за границей в конце года.В свою очередь персональный брокер ИФК "Солид" ЕвгенийМаришин не исключает, что рост курса рубля приостановится во второй половинеиюля из-за сезонного оттока средств за рубеж. В это время российские компаниибудут выплачивать прибыль иностранным инвесторам, а те – обменивать рубль надругие валюты и выводить дивиденды в другие страны."Вполне вероятно, что на летний период курс будетколебаться в диапазоне 63-65 рублей за доллар, и уже в сентябре мы сможемоценить дальнейшие перспективы", – предположил эксперт.Схожие показатели курса рубля на следующий месяцпрогнозирует и директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Поего мнению, "деревянный" будет торговаться в районе 61,50 – 64,50 задоллар и 70,00 – 73,00 за евро.На курс рубля могут повлиять несколько факторов,полагает аналитик. Один из них – встреча ОПЕК+ в Вене, где будет приниматьсярешение о сокращении добычи нефти во второй половине текущего года. "Вслучае достижения договоренностей котировки нефти получать мощный импульс к ростуи смогут вновь превысить отметку в 70 долларов за баррель, что будетблагоприятно сказываться на стоимости российской валюты", – заключилэксперт.