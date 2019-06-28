Протесты грузинских радикалов развиваются по сценарию государственного перепорота на Украине зимой 2013-2014 годов, уверен депутат Госдумы, глава севастопольского отделения Единой России Дмитрий Саблин. По его словам, главная цель провокаций в Тбилиси – осложнить отношения между Россией и Грузией.
Протесты грузинских радикалов развиваются по сценарию государственного перепорота на Украине зимой 2013-2014 годов, уверен депутат Госдумы, глава севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин. По его словам, главная цель провокаций в Тбилиси – осложнить отношения между Россией и Грузией.
Политик напомнил, что в первый день, когда в Тбилиси
приехала российская делегация, в парламент начали врываться некие люди,
начались акции протеста, переросшие в драку с полицией. "Это протесты, их
нельзя организовать за три дня или даже за три месяца. Люди заранее были
организованы. Люди заранее свозились в Тбилиси", – заявил Саблин в интервью
журналистам телеканала НТС.
По словам законодателя, его коллега, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии согласно регламенту,
будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заседание которой
проходило в столице кавказской республики 20 июня.
"Если Межпарламентская ассамблея православия проводит свое
пленарное заседание, свою сессию, допустим, в России, то президент садится на
место президента, председателя парламента России, в Греции – на место
председателя парламента Греции", – подчеркнул Саблин. Грузинская сторона
об этом знала, отметил законодатель.
Власти республики, понимая складывающуюся обстановку, должны
были прежде всего обеспечить безопасность, сказал парламентарий, который
является членом МАП с 2011 года. Возможно, отметил Саблин, российской делегации
не стоило ехать в Тбилиси, учитывая напряженность в российско-грузинских
отношениях.
Говоря о принятых Москвой мерах, Саблин отметил, что
прекращение авиасообщения с кавказской республикой приведет к большим потерям
для ее бюджета, возникнут проблемы гуманитарного характера. Политик призвал
грузинское руководство проявить твердость и дать отпор радикалам. По его
мнению, они не остановятся, пока не захватят власть.
"Сейчас, по сути, прервано сообщение, а у нас миллион
человек грузин живет в России. Это общение родных, это, опять же, мы
возвращаемся на уровень 2008 года", – констатировал секретарь севастопольского
отделения "Единой России".
Напомним, 20 июня в Тбилиси проходило заседание 26-й
Генеральной ассамблеи МАП. В какой-то момент в зал заседаний ворвались радикалы
и напали на российскую делегацию. Парламентариям пришлось покинуть здание в
сопровождении охраны. После этого в республике начались антироссийские
протесты, произошли столкновения с полицией.
Спецназ разогнал митинг под стенами парламента, но вскоре
протесты возобновились. Прозападная оппозиция в лице "Единого национального
движения" и партии "Европейская Грузия" потребовала отставки спикера парламента
Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. Президент республики Саломе
Зурабишвили в свою очередь назвала Россию "врагом" и
"оккупантом".
В связи со сложившийся в Грузии ситуацией президент Владимир
Путин 21 июня подписал указ о приостановке полетов российский гражданской
авиации в кавказскую республику. Туроператорам рекомендовано не продавать туда
путевки, а правительство должно обеспечить возвращение на родину всех россиян
из Грузии. Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране.