Протесты грузинских радикалов развиваются по сценарию государственного перепорота на Украине зимой 2013-2014 годов, уверен депутат Госдумы, глава севастопольского отделения Единой России Дмитрий Саблин. По его словам, главная цель провокаций в Тбилиси – осложнить отношения между Россией и Грузией.

Протесты грузинских радикалов развиваются по сценарию государственного перепорота на Украине зимой 2013-2014 годов, уверен депутат Госдумы, глава севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин. По его словам, главная цель провокаций в Тбилиси – осложнить отношения между Россией и Грузией.Политик напомнил, что в первый день, когда в Тбилисиприехала российская делегация, в парламент начали врываться некие люди,начались акции протеста, переросшие в драку с полицией. "Это протесты, ихнельзя организовать за три дня или даже за три месяца. Люди заранее былиорганизованы. Люди заранее свозились в Тбилиси", – заявил Саблин в интервьюжурналистам телеканала НТС.По словам законодателя, его коллега, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии согласно регламенту,будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заседание которойпроходило в столице кавказской республики 20 июня."Если Межпарламентская ассамблея православия проводит своепленарное заседание, свою сессию, допустим, в России, то президент садится наместо президента, председателя парламента России, в Греции – на местопредседателя парламента Греции", – подчеркнул Саблин. Грузинская сторонаоб этом знала, отметил законодатель.Власти республики, понимая складывающуюся обстановку, должныбыли прежде всего обеспечить безопасность, сказал парламентарий, которыйявляется членом МАП с 2011 года. Возможно, отметил Саблин, российской делегациине стоило ехать в Тбилиси, учитывая напряженность в российско-грузинскихотношениях.Говоря о принятых Москвой мерах, Саблин отметил, чтопрекращение авиасообщения с кавказской республикой приведет к большим потерямдля ее бюджета, возникнут проблемы гуманитарного характера. Политик призвалгрузинское руководство проявить твердость и дать отпор радикалам. По егомнению, они не остановятся, пока не захватят власть."Сейчас, по сути, прервано сообщение, а у нас миллиончеловек грузин живет в России. Это общение родных, это, опять же, мывозвращаемся на уровень 2008 года", – констатировал секретарь севастопольскогоотделения "Единой России".Напомним, 20 июня в Тбилиси проходило заседание 26-йГенеральной ассамблеи МАП. В какой-то момент в зал заседаний ворвались радикалыи напали на российскую делегацию. Парламентариям пришлось покинуть здание всопровождении охраны. После этого в республике начались антироссийскиепротесты, произошли столкновения с полицией.Спецназ разогнал митинг под стенами парламента, но вскорепротесты возобновились. Прозападная оппозиция в лице "Единого национальногодвижения" и партии "Европейская Грузия" потребовала отставки спикера парламентаИраклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. Президент республики СаломеЗурабишвили в свою очередь назвала Россию "врагом" и"оккупантом".В связи со сложившийся в Грузии ситуацией президент ВладимирПутин 21 июня подписал указ о приостановке полетов российский гражданскойавиации в кавказскую республику. Туроператорам рекомендовано не продавать тудапутевки, а правительство должно обеспечить возвращение на родину всех россияниз Грузии. Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране.