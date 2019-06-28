Сенат Соединенных Штатов Америки принял проект военного бюджета на 2020 год. Его объем составляет 750 миллиардов долларов.

Сенат Соединенных Штатов Америки принял проект военного бюджета на 2020 год. Его объем составляет 750 миллиардов долларов.По результатам голосования в верхней палате конгресса США за документ проголосовали 86 сенаторов, против высказались восемь.Теперь сенаторы и члены палаты представителей, у которых есть свой вариант бюджета, должны выработать совместную версию документа. Затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, передает РИА Новости.