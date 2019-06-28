Бари Алибасов действительно серьезно болен. Но дело вовсе не
в якобы выпитой им жидкости для прочистки труб – все гораздо серьезнее, считает
клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев.
Бари Алибасов действительно серьезно болен. Но дело вовсе не
в якобы выпитой им жидкости для прочистки труб – все гораздо серьезнее, считает
клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев.
В истории с отравлением Бари Алибасова все еще не поставлена
точка. Действительно ли продюсер выпил по ошибке ядовитую жидкость, или это был
такой пиар-ход – подтверждения ни одной из версий пока нет. Клинический
психолог уверен, что никакого отравления не было – и, тем не
менее, у Алибасова в самом деле серьезные проблемы со здоровьем.
"На самом деле Бари Алибасов очень серьезно заболел. У
него со здоровьем непорядок. Печень, сердце и поджелудочная железа в будущем
создадут ему проблемы", – заявил эзотерик в интервью "Дням.Ру".
"Что же касается жидкости, которую он случайно выпил -
у меня подтверждения этому нет. По-моему, никакого отравления не было. Он попал
в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем", – комментирует Рзаев ситуацию с .
Напомним, в начале июня в тяжелом состоянии
попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что продюсер группы
"На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи
диагностировали ожоги внутренних органов. Несколько дней шоумен провел в коме,
а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.