Бари Алибасов действительно серьезно болен. Но дело вовсе не в якобы выпитой им жидкости для прочистки труб – все гораздо серьезнее, считает клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев.

Бари Алибасов действительно серьезно болен. Но дело вовсе нев якобы выпитой им жидкости для прочистки труб – все гораздо серьезнее, считаетклинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев.В истории с отравлением Бари Алибасова все еще не поставленаточка. Действительно ли продюсер выпил по ошибке ядовитую жидкость, или это былтакой пиар-ход – подтверждения ни одной из версий пока нет. Клиническийпсихолог уверен, что никакого отравления не было – и, тем неменее, у Алибасова в самом деле серьезные проблемы со здоровьем."На самом деле Бари Алибасов очень серьезно заболел. Унего со здоровьем непорядок. Печень, сердце и поджелудочная железа в будущемсоздадут ему проблемы", – заявил эзотерик в интервью "Дням.Ру"."Что же касается жидкости, которую он случайно выпил -у меня подтверждения этому нет. По-моему, никакого отравления не было. Он попалв больницу из-за серьезных проблем со здоровьем", – комментирует Рзаев ситуацию с .Напомним, в начале июня в тяжелом состояниипопал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что продюсер группы"На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачидиагностировали ожоги внутренних органов. Несколько дней шоумен провел в коме,а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.