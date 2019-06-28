В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама.

В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.27 июня министерство обороны Турецкой Республики объявило о гибели своего военного в ходе обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб в Сирии. Представители министерства подчеркнули, что артиллерийский обстрел был преднамеренным и проводился с территории, подконтрольной сирийским властям.Турецкие войска запустили более 18 минометных снарядов из Шир-Магар и с юга провинции Идлиб. Целями обстрела стали деревни аль-Карим, аль-Хвейз и Кабр-Фидда в северо-западной части провинции Хама.В ответ на запуск снарядов правительственная армия Сирии обстреляла место, откуда были запущены ракеты, передает РИА Новости.