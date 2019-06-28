Дональда Трампа буквально рвут на части критики после встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Особо злобствует любимый американским лидером телеканал CNN – называя Трампа слабым и выступившим в роли просителя.

Дональда Трампа буквально рвут на части критики послевстречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Особо злобствует "любимый"американским лидером телеканал CNN– называя Трампа слабым и выступившим в роли просителя.Дональд Трамп всячески показывал, что чувствует себякомфортно во время встречи с Владимиром Путиным. По мнению журналистов CNN, президент США не долженбыл так себя вести – ведь он встречался с "главным врагом Америки".Цитаты из "разгромных" материалов CNN расходятся по мировымСМИ. "Он назвал президента России по имени, Владимир. Сказал что этобольшая честь, что они будут обсуждать торговлю, президент сказал о хорошихотношениях и в целом – президент говорил о позитивных вещах, не упоминаяроссийское вмешательство", – комментирует речь Трампа один изкорреспондентов.Возмутило американских репортеров, которых Трамп называетглавными производителями "фейк ньюс", и шутка Дональда Трампа. Вовремя пресс-конференции был задан вопрос: потребует ли американский лидер отпрезидента России, чтобы тот не вмешивался в выборы 2020 года в США? Трампответил, что сделает это прямо сейчас – и, обернувшись к Путину, со смехом сказал:"Не вмешивайтесь в выборы!"."Для того, кто считает себя очень сильным, ДональдТрамп ведет себя как очень слабый. Он выступил практически в роли просящегоперед Владимиром Путиным. Путин – задира, который уважает силу, и Трамп не показалее ни в каком виде", – уверяет CNN. В свою очередь, президент США перед отлетом в Осаку заявил корреспонденту CNN, что того не касается, о чем Трамп собирается говорить с российским лидером.Авторы материалов утверждают, что Путин "не сделалничего, чтобы Трамп подал ему руку" – имея в виду ситуацию на Донбассе иосвобождение украинских моряков. Репортеры и комментаторы удивлены, что ДональдТрамп общался с российским президентом свободно, да еще в шутливой манере,пишет "Царьград.ТВ".