Дело о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» направлено в суд...

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что 27 января 2019 года один из посетителей музея, действуя в одиночку, снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ. На следующий день, сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков, подозреваемый в совершении кражи. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Картина обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передана представителям Министерства культуры Российской Федерации.«В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления. Комплексной искусствоведческой судебной экспертизой стоимость художественного произведения оценена почти в 20 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - добавила Ирина Волк.