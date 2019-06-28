Злоумышленники незаконно проникли на территорию, похитили 4 металлические трубы общим весом 850 кг и сдали их в пункт приема металлов.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении жителей Лакинска. Молодые люди в возрасте 18-и и 19-и лет подозреваются в совершении кражи металлических изделий общей массой более 850 кг.В полицию поступило сообщение о том, что на территорию одного из предприятий, расположенных в районе, проникли неизвестные и совершили хищение 4 металлических труб. Организации был причинен материальный ущерб на сумму более 11 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности фигурантов и задержали их на территории города Лакинска.Вину в совершении преступления задержанные признали полностью, пояснив, что похищенное сдали в пункт приема лома.Ущерб, причиненный организации, подозреваемые полностью возместили.В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных имущественных преступлений.