Злоумышленники незаконно проникли на территорию, похитили 4 металлические трубы общим весом 850 кг и сдали их в пункт приема металлов.
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении жителей Лакинска. Молодые люди в возрасте 18-и и 19-и лет подозреваются в совершении кражи металлических изделий общей массой более 850 кг.
В полицию поступило сообщение о том, что на территорию одного из предприятий, расположенных в районе, проникли неизвестные и совершили хищение 4 металлических труб. Организации был причинен материальный ущерб на сумму более 11 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности фигурантов и задержали их на территории города Лакинска.
Вину в совершении преступления задержанные признали полностью, пояснив, что похищенное сдали в пункт приема лома.
Ущерб, причиненный организации, подозреваемые полностью возместили.
В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных имущественных преступлений.