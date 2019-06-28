В эти выходные всем нам, и в первую очередь женщинам, важно будет не идти против своей природы, не наступать на горло собственной песне.
В эти выходные всем нам, и в первую очередь женщинам, важно будет не идти против своей природы, не наступать на горло собственной песне.
Для женщин очень хорошо будет проявлять именно свои женские, июньские качества. Речь, безусловно, не идёт о том, чтобы натужно вытаскивать из себя то, что традиционно считается женским, но конкретно у вас не слишком проявлено. Речь о том, чтобы активно проявлять и не подавлять те, что развиты именно у вас.
Отличной идеей будет заняться обустройством и гармонизацией пространства, где вы живёте, позаботиться и уделить время своим домашним, включая, возможно, родителей, бабушек и дедушек. Впрочем, не менее прекрасной идеей будет заняться тем, что позволяет вам наслаждаться жизнью, и особенно тем, что так или иначе связано с нашей телесностью.
Вместе с тем крайне нежелательно проявлять гиперопеку, уходить в избыточную материальность, а также проявлять неуважение к женскому началу, неблагодарность, вступать и тем более провоцировать жёсткие конфликты. Пусть эти дни станут прекрасным временем мягкости, благодарности и умиротворения.