В эти выходные всем нам, и в первую очередь женщинам, важно будет не идти против своей природы, не наступать на горло собственной песне.

В эти выходные всем нам, и в первую очередь женщинам, важно будет не идти против своей природы, не наступать на горло собственной песне.Для женщин очень хорошо будет проявлять именно свои женские, июньские качества. Речь, безусловно, не идёт о том, чтобы натужно вытаскивать из себя то, что традиционно считается женским, но конкретно у вас не слишком проявлено. Речь о том, чтобы активно проявлять и не подавлять те, что развиты именно у вас.Отличной идеей будет заняться обустройством и гармонизацией пространства, где вы живёте, позаботиться и уделить время своим домашним, включая, возможно, родителей, бабушек и дедушек. Впрочем, не менее прекрасной идеей будет заняться тем, что позволяет вам наслаждаться жизнью, и особенно тем, что так или иначе связано с нашей телесностью.Вместе с тем крайне нежелательно проявлять гиперопеку, уходить в избыточную материальность, а также проявлять неуважение к женскому началу, неблагодарность, вступать и тем более провоцировать жёсткие конфликты. Пусть эти дни станут прекрасным временем мягкости, благодарности и умиротворения.