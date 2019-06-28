Специалисты Яндекса вовремя выявили попытки западных спецслужб взломать сервисы компании и нейтрализовали их.

Специалисты "Яндекса" вовремя выявили попытки западных спецслужб взломать сервисы компании и нейтрализовали их. Данные пользователей не пострадали."Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале, — рассказала телеканалу "Россия 24" Сана Паритова, руководитель корпоративных коммуникаций "Яндекс". — Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса".Так в компании прокомментировали сообщения Reuters о том, что кибервойска США и Великобритании в конце прошлого года якобы взломали российский интернет-поисковик. Сотрудники западных спецслужб установили вредоносную программу Regin, используемую альянсом "Пять глаз" (Five Eyes), сообщает агентство со ссылкой на четыре источника. Эта программа позволяет выдавать себя за пользователей и получать доступ к их сообщениям.Альянс "Пять глаз" делится разведданными США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Нельзя определить, какая из этих пяти стран стояла за атакой на Яндекс, пишет агентство.По информации источников, взломщики искали техническую информацию, которая могла бы объяснить, как "Яндекс" аутентифицирует учетные записи пользователей. Такая информация может помочь шпионскому агентству выдать себя за пользователя "Яндекса" и получить доступ к его личным сообщениям.Источники сообщили, что взлом исследовательского подразделения "Яндекса" был направлен именно на шпионаж, а не на кражу интеллектуальной собственности. Хакеры тайно поддерживали доступ к "Яндексу" в течение по крайней мере нескольких недель — до тех пор, пока их не обнаружили.Впервые о программе Regin как инструменте альянса "Пять глаз" рассказал в 2014 году бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.