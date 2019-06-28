Почти полтора часа продолжалась встреча президентов России и США в Осаке. И уже появились первые подробности разговора Путина и Трампа.

Почти полтора часа продолжалась встреча президентов России и США в Осаке. И уже появились первые подробности разговора Путина и Трампа.В частности, как сообщил Белый дом, речь шла о контроле над вооружениями. Лидеры двух стран договорились, что продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями XXI века. По словам Трампа, эта модель должна включать Китай.Также речь шла об улучшении отношений между двумя странами. Трамп и Путин считают, что это в интересах США и России, а также всего мира.Как сообщалось ранее, встреча вызвала небывалый ажиотаж среди журналистов. Президентам буквально не давали говорить, поскольку представители прессы перед встречей торопились выкрикнуть свои вопросы.Трамп в своем стиле успел заметить перед встречей, что она похожа на "вручение Оскара", вероятно, почувствовав себя кинозвездой от внимания прессы. Впрочем, президент США нашел ситуацию "слишком глупой" (too stupid).В 2018 году Трамп пошутил по поводу падения рейтингов церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. "Проблема заключается в том, что у нас больше нет звезд, за исключением вашего президента (конечно же, это шутка!)", — написал Трамп в Twitter.