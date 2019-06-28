Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке намерена потребовать выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, британскому правосудию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке намерена потребовать выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, британскому правосудию. Об этом сообщило издание The Independent.Ранее Юрий Ушаков, помощник президента России по внешней политике, рассказал, что встреча Владимира Путина и Терезы Мэй должна пройти в пятницу, 28 июня – в первый день саммита "Большой двадцатки" в Осаке.Мэй заявила журналистам, что планирует сделать позицию Великобритании по инциденту в Солсбери абсолютно ясной, и выразила мнение, что эти лица должны быть переданы правосудию.Премьер-министр отметила, что знает о позиции России, которая не позволяет экстрадировать своих граждан. Мэй подчеркнула, что на этих лиц выданы европейские ордеры на арест, и в случае, если они покинут пределы РФ, Великобритания приложит все усилия, чтобы передать их правосудию.Отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились в 2018 году. 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого ранее осудили в России за государственную измену, и его дочь Юлия. Случившееся спровоцировало международный скандал. Великобритания считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 "Новичок" причастна Россия, Кремль это категорически отрицает. После отравления Скрипалей Лондон выслал 23 российских дипломата, напоминает РИА Новости. Еще несколько стран также объявили о высылке российских дипломатов. Российская Федерация приняла ответные меры.5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании предъявила двум россиянам – Александру Петрову и Руслану Боширову – обвинения по четырем статьям (в том числе в покушении на убийство Скрипалей и сотрудника британской полиции Ника Бейли. По утверждениям Лондона, Петров и Боширов – сотрудники ГРУ. Сами подозреваемые в интервью Sputnik и RT заявили, что работают в фитнес-индустрии, приезжали в Солсбери в качестве туристов и ничего не знали про Скрипалей. На вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян, какое дело они хотели завершить в Солсбери, Петров и Боширов ответили, что планировали посмотреть достопримечательности – Олд Сарум и Солсберийский собор.