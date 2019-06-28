В японской Осаке официально стартовал саммит Большой двадцатки. G20 начался с небольшим опозданием из-за того, что
президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на
двусторонней встрече.
В японской Осаке официально стартовал саммит Большой двадцатки. G20 начался с небольшим опозданием из-за того, что
президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на
двусторонней встрече.
Перед началом мероприятия прошла традиционная церемония фотографирования участников. В первом ряду по центру
встал хозяин встречи – премьер-министр Японии Синдзо Абэ, справа расположился
президент Аргентины Маурисио Макри, принимавший G20 в 2018 году, а слева – принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, которому
предстоит встречать участников Большой двадцатки в следующем году.
С двух сторон тройку лидеров окружили президенты России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп, передает РИА Новости. Они о чем-то оживленно беседовали, и перед тем,
как разойтись по своим местам, глава Белого дома панибратски похлопал Путина по
плечу, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Материал дополняется