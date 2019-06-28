В японской Осаке официально стартовал саммит Большой двадцатки. G20 начался с небольшим опозданием из-за того, что президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.

В японской Осаке официально стартовал саммит Большой двадцатки. G20 начался с небольшим опозданием из-за того, чтопрезиденты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались надвусторонней встрече.Перед началом мероприятия прошла традиционная церемония фотографирования участников. В первом ряду по центрувстал хозяин встречи – премьер-министр Японии Синдзо Абэ, справа расположилсяпрезидент Аргентины Маурисио Макри, принимавший G20 в 2018 году, а слева – принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, которомупредстоит встречать участников Большой двадцатки в следующем году.С двух сторон тройку лидеров окружили президенты России и СШАВладимир Путин и Дональд Трамп, передает РИА Новости. Они о чем-то оживленно беседовали, и перед тем,как разойтись по своим местам, глава Белого дома панибратски похлопал Путина поплечу, сообщает радиостанция "Говорит Москва".Материал дополняется