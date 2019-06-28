Киберпчелы все-таки полетели. Ученые бились над проблемой
несколько лет. Решение нашли специалисты Гарвардского университета.
Киберпчелы все-таки полетели. Ученые бились над проблемой
несколько лет. Решение нашли специалисты Гарвардского университета.
Киберпчела – первый миниатюрный робот, который может
неограниченно долго летать при рекордно малом размере. Над решением всех
проблем такой конструкции эксперты бились 10 лет.
"Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы.
Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаются
в бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемной
силой – что особенно характерно для самых миниатюрных установок", – заявил
изданию Nature
гарвардский профессор Роберт Вуд.
Проблема, над которой так долго бились ученые, в следующем:
чем меньше масса тела животного или его кибернетической копии, тем больше ресурсов
и усилий требуется для полета. А конструкторы роботов мечтали о создании
миниатюрных машин, способных летать так же, как это делают птицы-колибри, бабочки,
стрекозы и пчелы.
Три года назад Вуд и его коллеги представили публике первого
миниатюрного робота – под названием RoboBee. Он мог пролетать небольшие
расстояния – но потом надолго цеплялся к стене, накапливая энергию для
следующего полета.
Новая версия обладает четырьмя композитными
крыльями. Их вес – вместе с трансмиссией и пьезоэлектрическими
"мускулами" – всего 90 миллиграмм. Питает их солнечная батарея массой
в 60 миллиграмм, прикрепленная к длинному "хоботку" робо-пчелы – она
вырабатывает 120 милливатт электричества. Весит весь робот 259 миллиграмм -
почти в 2 раза больше, чем настоящая пчела.