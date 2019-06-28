Киберпчелы все-таки полетели. Ученые бились над проблемой несколько лет. Решение нашли специалисты Гарвардского университета.

Киберпчелы все-таки полетели. Ученые бились над проблемойнесколько лет. Решение нашли специалисты Гарвардского университета.Киберпчела – первый миниатюрный робот, который можетнеограниченно долго летать при рекордно малом размере. Над решением всехпроблем такой конструкции эксперты бились 10 лет."Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы.Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаютсяв бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемнойсилой – что особенно характерно для самых миниатюрных установок", – заявилизданию Natureгарвардский профессор Роберт Вуд.Проблема, над которой так долго бились ученые, в следующем:чем меньше масса тела животного или его кибернетической копии, тем больше ресурсови усилий требуется для полета. А конструкторы роботов мечтали о созданииминиатюрных машин, способных летать так же, как это делают птицы-колибри, бабочки,стрекозы и пчелы.Три года назад Вуд и его коллеги представили публике первогоминиатюрного робота – под названием RoboBee. Он мог пролетать небольшиерасстояния – но потом надолго цеплялся к стене, накапливая энергию дляследующего полета.Новая версия обладает четырьмя композитнымикрыльями. Их вес – вместе с трансмиссией и пьезоэлектрическими"мускулами" – всего 90 миллиграмм. Питает их солнечная батарея массойв 60 миллиграмм, прикрепленная к длинному "хоботку" робо-пчелы – онавырабатывает 120 милливатт электричества. Весит весь робот 259 миллиграмм -почти в 2 раза больше, чем настоящая пчела.