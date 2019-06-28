ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ляшенко Виталия Васильевича, 15.01.1939 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ляшенко Виталия Васильевича, 15.01.1939 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 1 мая 2005 года.Приметы: на вид 80-90 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы седые, лобное облысение, глаза светлые.Особые приметы: контрактура кисти правой руки, шрам 15 см на правом предплечье, послеоперационный шрам на животе после аппендицита.Одежда: пуловер серого цвета, черные домашние тапочки с рисунком, серо-голубая футболка с пуговицами на груди, черное трико.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29