Художественные работы победителей конкурса #СтеныСмыслов появятся на фасадах зданий в пилотных регионах. В приоритете – туристические и курортные города. Масштабный конкурс в четверг, 27 июня, запустила Молодая Гвардия Единой России.
Художественные работы победителей конкурса #СтеныСмыслов появятся на фасадах зданий в пилотных регионах. В приоритете – туристические и курортные города. Масштабный конкурс в четверг, 27 июня, запустила "Молодая Гвардия Единой России".
Соревнование талантливых художников будет проходить до 30
октября. Участники продемонстрируют свое мастерство в нескольких
номинациях: "Символ страны и регионов", граффити, посвященные
известным людям и Героям Отечества, пропаганда здорового образа жизни, работы в
формате 3D-рисунков, экологическая и свободная темы.
Выразить свои творческие способности в рисунке можно
практически на любую тему. Главное, чтобы содержание рисунка соответствовало
моральным и этическим нормам.
Конкурс нацелен на поддержку талантливой молодежи, отметил глава
координационного совета МГЕР Денис Давыдов. Он подчеркнул, что во всем мире
граффити признано уличным искусством, но часто бывает, что рисунки в
неположенных местах и даже согласованные красивые работы закрашиваются
коммунальными службами через какое-то время.
"Благодаря конкурсу #СтеныСмыслов, мы хотим
предоставить молодому поколению площадку для выражения своего творческого
потенциала. Самое главное, все работы должны отражать социальные проблемы
общества и яркие идеи, смыслы для их решения", – пояснил Давыдов.
При этом он сообщил, что молодые депутаты в региональных
парламентах намерены добиваться упрощения порядка получения разрешения на
нанесение граффити на фасады зданий.
"Молодая Гвардия" – всероссийская
общественно-политическая молодежная организация "Единой России". Создана 16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой для
молодых людей, желающих вступить в партию и заниматься
политической деятельностью.
По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея
Турчака", "Молодая Гвардия" – это кадровый резерв и политическое
будущее партии.