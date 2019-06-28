Художественные работы победителей конкурса #СтеныСмыслов появятся на фасадах зданий в пилотных регионах. В приоритете – туристические и курортные города. Масштабный конкурс в четверг, 27 июня, запустила Молодая Гвардия Единой России.

Художественные работы победителей конкурса #СтеныСмыслов появятся на фасадах зданий в пилотных регионах. В приоритете – туристические и курортные города. Масштабный конкурс в четверг, 27 июня, запустила "Молодая Гвардия Единой России".Соревнование талантливых художников будет проходить до 30октября. Участники продемонстрируют свое мастерство в несколькихноминациях: "Символ страны и регионов", граффити, посвященныеизвестным людям и Героям Отечества, пропаганда здорового образа жизни, работы вформате 3D-рисунков, экологическая и свободная темы.Выразить свои творческие способности в рисунке можнопрактически на любую тему. Главное, чтобы содержание рисунка соответствоваломоральным и этическим нормам.Конкурс нацелен на поддержку талантливой молодежи, отметил главакоординационного совета МГЕР Денис Давыдов. Он подчеркнул, что во всем миреграффити признано уличным искусством, но часто бывает, что рисунки внеположенных местах и даже согласованные красивые работы закрашиваютсякоммунальными службами через какое-то время."Благодаря конкурсу #СтеныСмыслов, мы хотимпредоставить молодому поколению площадку для выражения своего творческогопотенциала. Самое главное, все работы должны отражать социальные проблемыобщества и яркие идеи, смыслы для их решения", – пояснил Давыдов.При этом он сообщил, что молодые депутаты в региональныхпарламентах намерены добиваться упрощения порядка получения разрешения нананесение граффити на фасады зданий."Молодая Гвардия" – всероссийскаяобщественно-политическая молодежная организация "Единой России". Создана 16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой длямолодых людей, желающих вступить в партию и заниматьсяполитической деятельностью.По словам секретаря генсовета "ЕР" АндреяТурчака", "Молодая Гвардия" – это кадровый резерв и политическоебудущее партии.