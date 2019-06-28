В Иркутской области спасатели устраняют последствия мощного наводнения. Стихия нанесла значительный ущерб 20 населенным пунктам.

В Иркутской области спасатели устраняют последствия мощного наводнения.Стихия нанесла значительный ущерб 20 населенным пунктам.По последним данным МЧС, в зоне бедствия оказались больше 20 населенных пунктов. Подтоплены свыше двух тысяч домов. Два человека погибли, спасаясь от паводка.Вода разрушила постройки, размыло огороды и подвалы. Как сообщает , многие остались без еды и связи.В некоторых районах области введен режим ЧС. Уровень воды во всех населенных пунктах превысил критическую отметку.842 человека, среди которых 181 ребенок, были вынуждены бросить свои дома и экстренно эвакуироваться. Кто-то разместился в специально организованных пунктах, кто-то у друзей и знакомых.