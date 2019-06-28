К нему в дом приходила женщина, которая представилась соцработником

К нему в дом приходила женщина, которая представилась соцработникомВ середине июня этого года в дежурную часть полицию в Киржачском районе поступило сообщение о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении 90-летнего местного жителя.Правоохранителям пожилой мужчина рассказал, что к нему в дом приходила женщина, которая представилась соцработником и, рассказав о, якобы, надбавке к пенсии и проводимой денежной реформе убедила дедушку в необходимости обмена денежных купюр. После ухода женщины пенсионер понял, что в конверте, который она дала ему, находятся газетные листы.Мужчина лишился 200 тысяч рублей.Полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 48-летняя женщина, ранее судимая за аналогичные преступления.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу.