На Ярославском шоссе в Москве горит склад. Там произошло несколько хлопков, которые, предположительно, могут быть взрывами. Из-за огня в здании обрушились перекрытия на площади 150 квадратных метров.

На Ярославском шоссе в Москве горит склад. Там произошло несколько хлопков, которые, предположительно, могут быть взрывами. Из-за огня в здании обрушились перекрытия. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.О случившемся сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По адресу Ярославское шоссе, 2в идет густой черный дым. Огонь распространяется в обе стороны от постройки, посередине здания рухнули перекрытия.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.Ранее сообщалось, что в Волгограде сгорели пять тысяч квадратных метров складов на рынке.