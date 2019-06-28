Стражи порядка предупреждают о последствиях при управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 28 июня в областном центре состоится рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель».В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей с целью выявления на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, является тяжким нарушением правил дорожного движения, представляющим повышенную общественную опасность.Сотрудники полиции напоминают жителям области о том, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но других участников дорожного движения. Если вам стали известны факты управления транспортным средством гражданами в состоянии опьянения, просим незамедлительно сообщить по телефону ГИБДД: (4922) 54-16-65.Справочно:За 5 месяцев на территории региона с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, зарегистрировано более 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли, свыше 80 получили ранения различной степени тяжести. При общем снижении аварийности с нетрезвыми водителями, в Вязниковском, Гороховецком, Кольчугинском, Камешковском, Петушинском, Юрьев-Польском районах и во Владимире, отмечается рост таких происшествий.