Злоумышленник напал в подъезде дома на возвращавшуюся с работы женщину, ударил ее электрошокером, отнял сумку с личными вещами и скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в ограблении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» обратилась женщина с сообщением о грабеже. По словам потерпевшей, она возвращалась с работы, когда неизвестный напал на нее в подъезде дома, расположенного на Зеленом проспекте.Полицейские установили, что мужчина ударил женщину электрошокером, отнял сумку с личными вещами и скрылся. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на Вешняковской улице. Им оказался 48-летний житель Московской области.По данному факту дознанием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73