Алиса Фрейндлих стала прабабушкой. Внучка 84-летней
знаменитой актрисы Анна Тарасова родила в ночь на 28 июня. Пол ребенка и другие
параметры держат в секрете.
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой. Внучка 84-летней
знаменитой актрисы Анна Тарасова родила в ночь на 28 июня. Пол ребенка и другие
параметры держат в секрете.
Рождение правнучки стало сюрпризом для друзей Алисы
Фрейндлих – а, возможно, и для нее самой. Ее внучка Анна весьма успешно
скрывала свою беременность – в Сети не появилось ни одной фотографии, по
которой можно было бы заподозрить, что молодая женщина в положении.
Первый снимок новорожденного внучка Алисы Фрейндлих
разместила в своем аккаунте. В кадре – только крохотные ручки малыша. Ни пола,
ни имени ребенка Анна Тарасова не раскрыла, указав в подписи лишь дату и время
радостного события – 28.06.2019, 1:55.
У знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих есть дочь Варвара,
рожденная от актера и режиссера Игоря Владимирова. У Варвары, которая, как и
мать, стала актрисой, есть свои взрослые дети – сын Никита и дочь Анна. Внучка
Фрейндлих – продюсер, в 2017 году она вышла замуж за Алексея Мышинского.
В светских кругах внучка появляется редко. А
в соцсетях публикует, в основном, живописные фотографии. Однако после свадьбы,
которую они с Алексеем устроили в стиле сказки "Спящая красавица", в
микроблоге стали появляться и снимки ее супруга.
Подписчики удивлены радостной вестью – они совсем не
ожидали, что Анна сейчас станет мамой. В комментариях – поздравления, пожелания
счастья и здоровья, теплые пожелания как мамочке, так и , пишет Teleprogramma.pro.