Алиса Фрейндлих стала прабабушкой. Внучка 84-летней знаменитой актрисы Анна Тарасова родила в ночь на 28 июня. Пол ребенка и другие параметры держат в секрете.

Алиса Фрейндлих стала прабабушкой. Внучка 84-летнейзнаменитой актрисы Анна Тарасова родила в ночь на 28 июня. Пол ребенка и другиепараметры держат в секрете.Рождение правнучки стало сюрпризом для друзей АлисыФрейндлих – а, возможно, и для нее самой. Ее внучка Анна весьма успешноскрывала свою беременность – в Сети не появилось ни одной фотографии, покоторой можно было бы заподозрить, что молодая женщина в положении.Первый снимок новорожденного внучка Алисы Фрейндлихразместила в своем аккаунте. В кадре – только крохотные ручки малыша. Ни пола,ни имени ребенка Анна Тарасова не раскрыла, указав в подписи лишь дату и времярадостного события – 28.06.2019, 1:55.У знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих есть дочь Варвара,рожденная от актера и режиссера Игоря Владимирова. У Варвары, которая, как имать, стала актрисой, есть свои взрослые дети – сын Никита и дочь Анна. ВнучкаФрейндлих – продюсер, в 2017 году она вышла замуж за Алексея Мышинского.В светских кругах внучка появляется редко. Ав соцсетях публикует, в основном, живописные фотографии. Однако после свадьбы,которую они с Алексеем устроили в стиле сказки "Спящая красавица", вмикроблоге стали появляться и снимки ее супруга.Подписчики удивлены радостной вестью – они совсем неожидали, что Анна сейчас станет мамой. В комментариях – поздравления, пожеланиясчастья и здоровья, теплые пожелания как мамочке, так и , пишет Teleprogramma.pro.