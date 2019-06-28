Певица
поделилась с поклонниками в Instagram печальной
новостью. Из-за катастрофы Анита Цой накануне съемок клипа на трек
Неисправимая не спала всю ночь.
Певица
поделилась с поклонниками в Instagram печальной
новостью. Из-за катастрофы Анита Цой накануне съемок клипа на трек
"Неисправимая" не спала всю ночь.
Дом артистки, который находится в подмосковной Лобне, затопило из-за ливней.
Анита Цой не сомкнула
глаз всю ночь в борьбе со стихией.
"Затопило
нас по полной программе. Над газоном по щиколотку вода стояла над уровнем
земли. Так по всему участку. Работали насосы, откачивали воду из колодцев", -
рассказала исполнительница. По ее словам, 27 июня с 12:00 в Лобне стеной шел
дождь, продолжаясь всю ночь.
"Сотрудники
откачивали, спасатели
приехали. Катастрофа была. Ужас", – добавила артистка. Также Анита
Цой отметила, что ночью вода пошла в подвал дома.
"Всю ночь до
пяти часов утра мы выносили вещи, выкачивали воду", – поделилась Анита Цой.
После
того, как певица отработает на съемочной площадке, ей предстоит
поездка в
строительный магазин. По словам ей нужно купить еще четыре насоса, ведь дожди будут лить еще три дня. В
настоящее время работы по спасению дома звезды продолжаются.
В свою очередь поклонники оставили под ее
постом свои комментарии со словами поддержки и сочувствия. Некоторые из них
оказались в похожей ситуации.