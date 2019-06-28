Певица поделилась с поклонниками в Instagram печальной новостью. Из-за катастрофы Анита Цой накануне съемок клипа на трек Неисправимая не спала всю ночь.

Певицаподелилась с поклонниками в Instagram печальнойновостью. Из-за катастрофы Анита Цой накануне съемок клипа на трек"Неисправимая" не спала всю ночь.Дом артистки, который находится в подмосковной Лобне, затопило из-за ливней.Анита Цой не сомкнулаглаз всю ночь в борьбе со стихией."Затопилонас по полной программе. Над газоном по щиколотку вода стояла над уровнемземли. Так по всему участку. Работали насосы, откачивали воду из колодцев", -рассказала исполнительница. По ее словам, 27 июня с 12:00 в Лобне стеной шелдождь, продолжаясь всю ночь."Сотрудникиоткачивали, спасателиприехали. Катастрофа была. Ужас", – добавила артистка. Также АнитаЦой отметила, что ночью вода пошла в подвал дома."Всю ночь допяти часов утра мы выносили вещи, выкачивали воду", – поделилась Анита Цой.Послетого, как певица отработает на съемочной площадке, ей предстоитпоездка встроительный магазин. По словам ей нужно купить еще четыре насоса, ведь дожди будут лить еще три дня. Внастоящее время работы по спасению дома звезды продолжаются.В свою очередь поклонники оставили под еепостом свои комментарии со словами поддержки и сочувствия. Некоторые из нихоказались в похожей ситуации.