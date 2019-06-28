Актриса разместила в Instagram ролик и фото в откровенном купальнике. Также Настасья Самбурская дала понять поклонникам, что ей давно пора замуж.

Актриса разместила в Instagram ролик и фото воткровенном купальнике. Также Настасья Самбурская дала понять поклонникам, что ейдавно пора замуж.Начинающая певица порадовала фолловеров снимками с отпуска. Настасья Самбурскаяотдыхает в Таиланде наострове Самуи. Так,звезда сфотографировалась и сняла видео в красном купальном костюме с глубокимдекольте.Чтобы подчеркнуть длину ног, Настасья Самбурская надела босоножкина огромных "шпильках". "Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали,часики-то тикают. Вы не подумайте, я это не серьезно", – подписала эффектный кадрартистка.Кроме того, Настасья Самбурская спародировалаПамелу Андерсон,снявшуюся в нем в сериале "Спасатели Малибу". В ролике знаменитость бежитточь-в-точь как Памела. "Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если тыалкоголик. Я все сама выпью", – сообщила певица.Однакопомимо восхищенных откликов получила и массу саркастическихи негативных комментариев под своими постами. Справедливости ради стоитотметить, что большинство подобных отзывов оставили женщины. "Ну кто одевает лабутены с купальником? Колхоз!","Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано", "Еще губехи надутьнадо было и грудь руками собрать для полного "антуражу", "И не позовут уже:возраст, глухая, будут звать, да не услышишь, Настасья", – жестоко унизили артисткухэйтеры.Отметим, что, судяпо снимкам в Instagram, в Таиланде отдыхает в сугубо девичьейкомпании. Вместе с подругами звезда купается в бассейне, загорает и делаетвеселые селфи. Судя по всему, девушки уже соскучились по мужскому вниманию.