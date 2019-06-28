Актриса разместила в Instagram ролик и фото в
откровенном купальнике. Также Настасья Самбурская дала понять поклонникам, что ей
давно пора замуж.
Актриса разместила в Instagram ролик и фото в
откровенном купальнике. Также Настасья Самбурская дала понять поклонникам, что ей
давно пора замуж.
Начинающая певица порадовала фолловеров снимками с отпуска. Настасья Самбурская
отдыхает в Таиланде на
острове Самуи. Так,
звезда сфотографировалась и сняла видео в красном купальном костюме с глубоким
декольте.
Чтобы подчеркнуть длину ног, Настасья Самбурская надела босоножки
на огромных "шпильках". "Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали,
часики-то тикают. Вы не подумайте, я это не серьезно", – подписала эффектный кадр
артистка.
Кроме того, Настасья Самбурская спародировала
Памелу Андерсон,
снявшуюся в нем в сериале "Спасатели Малибу". В ролике знаменитость бежит
точь-в-точь как Памела. "Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты
алкоголик. Я все сама выпью", – сообщила певица.
Однако
помимо восхищенных откликов получила и массу саркастических
и негативных комментариев под своими постами. Справедливости ради стоит
отметить, что большинство подобных отзывов оставили женщины. "Ну кто одевает лабутены с купальником? Колхоз!",
"Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано", "Еще губехи надуть
надо было и грудь руками собрать для полного "антуражу", "И не позовут уже:
возраст, глухая, будут звать, да не услышишь, Настасья", – жестоко унизили артистку
хэйтеры.
Отметим, что, судя
по снимкам в Instagram, в Таиланде отдыхает в сугубо девичьей
компании. Вместе с подругами звезда купается в бассейне, загорает и делает
веселые селфи. Судя по всему, девушки уже соскучились по мужскому вниманию.