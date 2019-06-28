К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратилась девушка и сообщила, что неизвестный гражданин ударил ее молодого человека предметом, похожим на нож...

Сотрудники ОМВД России по району Лианозово задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на Алтуфьевском шоссе.К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратилась девушка, которая сообщила, что неизвестный гражданин ударил ее молодого человека предметом, похожим на нож.Как установили полицейские, злоумышленник подошел к паре и беспричинно ранил молодого человека. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи.Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы ОМВД России по району Лианозово задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель столицы. Нож был изъят.По данному факту следствием ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29