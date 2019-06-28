28.06.2019

2019-06-28 21:50:28

В Узбекистане аттракцион развалился на ходу

В парке Джизака в Узбекистане аттракцион "летающая тарелка" начал разваливаться прямо во время движения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации районного центра.



В результате, одна девушка погибла, упав с карусели. Данных о пострадавших не приводится. Прокуратура уже начала проверку инцидента. По предварительным данным, причиной стала поломка рукоятки у аттракциона, из-за чего он стал разваливаться прямо на ходу.