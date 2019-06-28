Работы должны завершить после 20 июля

Работы должны завершить после 20 июляВо Владимире продолжают работы по повышению комфортности и безопасности жителей микрорайона Веризино.Число жителей в этом микрорайоне с каждым годом растёт. Получается, растёт и пешеходный трафик. Ранее жителям приходилось передвигаться либо по проезжей части, либо по грязной обочине. Теперь же здесь начали строительство пешеходного тротуара вдоль дороги от федеральной трассы М-7 до жилых кварталов, а также обустроить 2 остановки.За счёт средств городского бюджета (2,9 миллиона рублей) построят пешеходный тротуар шириной 1,5 и длиной 760 метров. Тротуар приподнимут по отношению к проезжей части на 15 сантиметров. Для обеспечения дополнительной безопасности пешеходов между тротуаром и проезжей частью предусмотрели обочину шириной 0,5 метра.Работы должны завершить после 20 июля. По условиям муниципального контракта, на все виды работ установили гарантийный срок на 3 года.