За 30-метровый рисунок на стене у резиденции Акасака императора Нарухито арестован в Японии россиянин Глеб Песочный. Здесь японский император проживает с семьей пока во дворце идет ремонт.

За 30-метровый рисунок на стене у резиденции Акасака императора Нарухито арестован в Японии россиянин Глеб Песочный. Здесь японский император проживает с семьей пока во дворце идет ремонт.Рисунок россиянина представляет собой красную полосу, несколько букв алфавита и нечто, похожее на птицу. Следы красной краски из баллончика также были обнаружены на трансформаторной будке неподалеку от императорской резиденции, сообщает РИА Новости.Полиция вычислила нарушителя общественного спокойствия по камерам видеонаблюдения, установленным в районе. Нашли Глеба Песочного через день и уже на другом конце Японии — в самой южной префектуре Окинава.Художник открещивается от своих творений, утверждает, что граффити не рисовал. Но при задержании японские полицейские обнаружили при нем спрей с красной краской.Между тем, в японской Осаке начался саммит G20. На нем президент Путин уже встретился с лидерами БРИКС и провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.