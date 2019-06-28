Экс-солистка группы Hi-Fi в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц. После этого заявления Татьяна Терешина получила множество резко негативных комментариев в своей адрес.

Экс-солистка группы "Hi-Fi" в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Послеэтого заявления Татьяна Терешина получиламножество резко негативных комментариев в своей адрес.Исполнительница твердо отвергла возможность прожить с двумядетьми на 100 тысяч рублей в месяц. Она рассказала, что с ее запросами этого сделатьпросто невозможно. Ведь Татьяне Терешиной надо регулярно ухаживать за собой,ходить в спортзал, "а не бегать по улицам" вместо занятий фитнесом, ужинать вресторанах, а не в "Макдоналдсе", летать отдыхать и водить машину, тратя по 40тысяч на бензин.Фолловеры были шокированы таким бахвальством шикарной для многихжизнью и просто захлебнулись негодованием и возмущением. "Полныйбак пусть 80 л (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – это3600 р. Пусть 15 л на 100 км. Получается, вы катаете в месяц 889 литров. Этопроехать надо 6000 км??? Это где вы так ездите в месяц???", "Тань, нувключи ты свой недоразвитый мозг и пойми наконец, что даже 90% твоихподписчиков, как и большинство жителей в России так и живут (в аду) как тысказала, на обычный работах в Москве даже 100 не платят", "Большая часть странысидит в *** не от того, что они ленивые твари. Страна сосет их, как телков. Выне были в регионах... Я не завидую, вы мне симпатичны. Но Москва реальнозажралась", – заплевали Татьяну Терешину россияне.Певице посоветовали несколько умерить гонор и спуститься снебес на землю, ведь сейчас она не сама зарабатывает на такую роскошную жизнь, -у нее есть молодой муж-бизнесмен. "Скажите, а куда вы скоро будете выходитьработать? В певицы? В модели? Просто со времен "Хай-Фай" лично я овас ничего совсем не слышала и не видела", – отметила одна из подписчиц.бойко отвечалана критику, активно споря с хэйтерами. Она заявила, что еще недавно "многогастролировала" и выпускала "популярные песни". Певица уверена, что она вовсене "далека от народа" и не "зажралась", а просто много работала и полностьюзаслужила тот образ жизни, который сейчас ведет.Напомним, не так давно 40-летняявышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, который моложе нее на 16 лет, иродила второго ребенка. Так что пока исполнительница сидит в декрете.