Экс-солистка группы Hi-Fi в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц. После
этого заявления Татьяна Терешина получила
множество резко негативных комментариев в своей адрес.
Экс-солистка группы "Hi-Fi" в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц. После
этого заявления Татьяна Терешина получила
множество резко негативных комментариев в своей адрес.
Исполнительница твердо отвергла возможность прожить с двумя
детьми на 100 тысяч рублей в месяц. Она рассказала, что с ее запросами этого сделать
просто невозможно. Ведь Татьяне Терешиной надо регулярно ухаживать за собой,
ходить в спортзал, "а не бегать по улицам" вместо занятий фитнесом, ужинать в
ресторанах, а не в "Макдоналдсе", летать отдыхать и водить машину, тратя по 40
тысяч на бензин.
Фолловеры были шокированы таким бахвальством шикарной для многих
жизнью и просто захлебнулись негодованием и возмущением. "Полный
бак пусть 80 л (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – это
3600 р. Пусть 15 л на 100 км. Получается, вы катаете в месяц 889 литров. Это
проехать надо 6000 км??? Это где вы так ездите в месяц???", "Тань, ну
включи ты свой недоразвитый мозг и пойми наконец, что даже 90% твоих
подписчиков, как и большинство жителей в России так и живут (в аду) как ты
сказала, на обычный работах в Москве даже 100 не платят", "Большая часть страны
сидит в *** не от того, что они ленивые твари. Страна сосет их, как телков. Вы
не были в регионах... Я не завидую, вы мне симпатичны. Но Москва реально
зажралась", – заплевали Татьяну Терешину россияне.
Певице посоветовали несколько умерить гонор и спуститься с
небес на землю, ведь сейчас она не сама зарабатывает на такую роскошную жизнь, -
у нее есть молодой муж-бизнесмен. "Скажите, а куда вы скоро будете выходить
работать? В певицы? В модели? Просто со времен "Хай-Фай" лично я о
вас ничего совсем не слышала и не видела", – отметила одна из подписчиц.
бойко отвечала
на критику, активно споря с хэйтерами. Она заявила, что еще недавно "много
гастролировала" и выпускала "популярные песни". Певица уверена, что она вовсе
не "далека от народа" и не "зажралась", а просто много работала и полностью
заслужила тот образ жизни, который сейчас ведет.
Напомним, не так давно 40-летняя
вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, который моложе нее на 16 лет, и
родила второго ребенка. Так что пока исполнительница сидит в декрете.