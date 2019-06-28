Мужчина свою вину не признал

Мужчина свою вину не призналЖителя Владимира обвиняют в причинении смерти по неосторожности.Следствие установило, что в собственности мужчины находится автомобиль марки «ЗИЛ», оборудованный подъёмным сооружением. В декабре 2006 года уполномоченный орган принял решение о снятии автовышки с учёта и запрете его эксплуатации.Обвиняемый понимал, что использование транспортного средства, имеющего дефекты и деформации, категорически запрещено.Однако он продолжал занимать бизнесом и в конце июля 2018 года без оформления официальных документов договорился с фирмой о демонтаже рекламного баннера на Суздальском проспекте.30 июля, управляя «ЗИЛом», он приехал к месту, работая в качестве машиниста, поднял двоих работников на высоту не менее 2-х метров.При демонтаже произошёл облом люльки от стрелы автогидроподъёмника, корзина опрокинулась. 44-летний рабочий упал на землю, получив травмы головы, шеи и тела. Мужчину доставили в больницу, где вскоре он скончался.Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в суд.