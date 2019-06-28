Мужчина решил, что инвентарь пригодится на его придомовом участке
Мужчина решил, что инвентарь пригодится на его придомовом участке
В дежурную часть полиции во Владимире обратился представитель одного из летних кафе. Он рассказал, что с веранды заведения кто-то украл большой зонт. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Служебная собака привела правоохранителей к одному из частных домов во Владимире, на территории которого и нашли похищенный инвентарь. Подозреваемого задержали.
Выяснилось, что 30-летний мужчина, гуляя по городу, заметил на одной из площадок зонт. Решив, что такой инвентарь необходим на участке, злоумышленник украл его.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.