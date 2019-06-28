Мужчина решил, что инвентарь пригодится на его придомовом участке

Мужчина решил, что инвентарь пригодится на его придомовом участкеВ дежурную часть полиции во Владимире обратился представитель одного из летних кафе. Он рассказал, что с веранды заведения кто-то украл большой зонт. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.Служебная собака привела правоохранителей к одному из частных домов во Владимире, на территории которого и нашли похищенный инвентарь. Подозреваемого задержали.Выяснилось, что 30-летний мужчина, гуляя по городу, заметил на одной из площадок зонт. Решив, что такой инвентарь необходим на участке, злоумышленник украл его.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.