Губернатор поддержал эту категорию населения

Губернатор поддержал эту категорию населенияГлава региона Владимир Сипягин подписал постановление № 904 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медпомощи на 2019-й год и на плановый период 2020-го и 2021-го гг».Этим документом губернатор поддержал владимирских «детей войны», родившихся с 22-го июня 1928 года по 3-е сентября 1945 года. Им предоставили право на внеочередное оказание медпомощи в больницах Владимирской области.