Местный житель похитил зонт, установленный на открытой площадке досугового заведения.

18 июня текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из летних кафе областного центра. Он сообщил, что с открытой веранды заведения похитили большой зонт. Сумма причиненного ущерба составила около 20 000 рублей.В состав следственно-оперативной группы, выехавшей на место, был включен полицейский-кинолог. Взяв след, собака привела сотрудников к одному из частных домов во Владимире, на территории которого обнаружили похищенный инвентарь. Подозреваемый в совершении кражи был задержан.Полицейские установили, что 30-летний местный житель, гуляя по городу, увидел на одной из площадок зонт. Решив, что такой инвентарь необходим на участке, злоумышленник похитил его.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.