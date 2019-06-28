Местный житель похитил зонт, установленный на открытой площадке досугового заведения.
18 июня текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из летних кафе областного центра. Он сообщил, что с открытой веранды заведения похитили большой зонт. Сумма причиненного ущерба составила около 20 000 рублей.
В состав следственно-оперативной группы, выехавшей на место, был включен полицейский-кинолог. Взяв след, собака привела сотрудников к одному из частных домов во Владимире, на территории которого обнаружили похищенный инвентарь. Подозреваемый в совершении кражи был задержан.
Полицейские установили, что 30-летний местный житель, гуляя по городу, увидел на одной из площадок зонт. Решив, что такой инвентарь необходим на участке, злоумышленник похитил его.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Похищенное имущество изъято.