Каждый, кто придёт в центр города, обязательно найдёт себе занятие по душе

Каждый, кто придёт в центр города, обязательно найдёт себе занятие по душеВо Владимира празднуют День молодежи. Каждый, кто придёт сегодня, 28-го июня, в центр города, обязательно найдёт себе занятие по душе.Организаторы подготовили 11 тематических площадок, которые начнут работать с 16:00.На Театральной площади появится настоящий «Город в городе», у которого будут свои улицы, парки и скверы. Так, например, площадка «Центральная улица» порадует гостей песнями и танцами. Хедлайнерами Дня молодёжи будут группы «Попкорн» и «Kiss me twice», а также диджей Леонид Руденко.Одной из самых зрелищных площадок праздника станет «Автодром», где пройдёт чемпионат по автозвуку и автотюнингу. В «Спортивном сквере» оборудуют самые разнообразные спортивные площадки, в том числе - интерактивные. Много интерактива и виртуальных экскурсий будет и в интереснейшей зоне «Игротека».В «Парке развлечений» посетителей ждут батуты и скейт-площадка, в «Фитнес-парке» - кроссфит и мас-рестлинг. «Сытный ряд» предоставит гостям возможность попробовать различных «вкусняшек», а на «Релакс-авеню», где разместится лаунж-зона, пройдет мастер-класс по изготовлению домашнего лимонада.В специальном «Фото-сквере» организуют фотозону, где весь вечер гостей будет встречать профессиональный фотограф. Помимо этого, здесь развернётся еще и 3D - фотозона Bullet-time - уникальное устройство с охватом камеры на 180 градусов, которое используют для создания иллюзии остановки времени.Пройдет и полюбившийся жителям Владимира фестиваль воздушных змеев, полюбоваться на парящие шедевры можно будет в 16:00. Кроме того, здесь появится площадка «Лечу над миром» - VR аэроэкскурсии в формате 360 градусов.А ещё каждый гость Дня молодежи может поучаствовать в розыгрыше призов, который также пройдёт на центральной площадке, - ужина на двоих в ресторане, сертификата на фотосессию и 2-х билетов на любой концерт.