Его не могут найти третий день

Его не могут найти третий деньВо Владимире без вести пропал Генрих Джеломанов. 84-летний пенсионер проживал в микрорайоне Заклязьменский. 25 июня 2019 года он ушёл в лес и не вернулся.Его приметы: рост 175 сантиметров, седые волосы, голубые глаза.Мужчина был одет в зелёную куртку, синюю футболку, серые брюки, чёрные высокие калоши и чёрную бейсболку.Если вы знаете что-то о местонахождении пенсионера, звоните инфоргу «Лиза Алерт» Екатерине по телефону – 8-920-939-22-41.