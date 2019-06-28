Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил строящийся аэропорт Гагарин. Вместе с главой Росавиации Александром Нерадько председатель нижней палаты оценил степень готовности новой воздушной гавани.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил строящийся аэропорт "Гагарин". Вместе с главой Росавиации Александром Нерадько председатель нижней палаты оценил степень готовности новой воздушной гавани.Рядом с аэропортом построен современный остановочный пункт.Планируется, что в воздушную гавань будут ходить пять электричек в сутки, времяв пути – менее 40 минут.Спикер Госдумы осмотрел объект и сделал ряд замечаний. Так,Володин предложил увеличить высоту платформы и сделать ее на одном уровне свагоном."Выход из поезда нужно сделать удобным, пассажиры должныполучить возможность добираться до аэропорта с комфортом. Людям нельзярисковать, выходя из поезда, они должны оценить комфорт и доступность", -отметил председатель нижней палаты. Также спикер поручил установить пандусы налестницы.Помимо железнодорожного транспорта, пассажиры аэропортасмогут воспользоваться автобусами из Саратова, Энгельса и Балаково. Володинпредложил организовать маршрут по Южному подходу: таким образом время в пути изСаратова сократится до 1 часа и 10 минут.Спикер Госдумы побывал и на взлетно-посадочной полосе,оценил полностью построенный пассажирский терминал. Сейчас там ведутсяпуско-наладочные работы, устанавливается оборудование. Активно ведутся работы ипо благоустройству прилегающей к воздушной гавани территории.Планируется, что первый технический рейс в аэропорт"Гагарин" состоится в День авиации, 18 августа 2019 года. Издействующей воздушной гавани самолет перелетит в новую. На совещании впассажирском терминале была объявлена и дата начала регулярных рейсов – 20августа.По словам Володина, "Гагарин" получит вторуюкатегорию – практически всепогодный прием рейсов. Таким статусом обладаютнемногие региональные аэропорты России.Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что аэропорт"Гагарин" будет иметь международный статус. Планируется обустройствопункта пограничного перехода, который запустят одновременно с открытиемвоздушной гавани.Напомним, аэропорт "Гагарин" возводится с нуля в районе селаСабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана наприем до миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадьпассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будутрасполагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов,включая 12 стоек регистрации.