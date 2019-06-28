В конце июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной депутатской недели работает в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Накануне председатель нижней палаты посетил Музей-усадьбу Николая Чернышевского в Саратове.

В конце июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной депутатской недели работает в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Накануне председатель нижней палаты посетил Музей-усадьбу Николая Чернышевского в Саратове.Вместе с музейными работниками спикер Госдумы осмотрелтерриторию культурного учреждения и встретился с краеведами и архитекторами.Здание музея нуждается в ремонте, рассказала директор.В свою очередь краеведы предложили создать фонд открытогохранения, чтобы люди могли ознакомиться с десятками тысяч экспонатов. ВячеславВолодин поддержал эту инициативу.Председатель нижней палаты напомнил, что в 2028 году будетотмечаться 200 лет со дня рождения писателя. Володин призвал музейныхработников хорошо подготовиться к юбилею.Музей-усадьбу Чернышевского спикер Госдумы назвал уникальнымобъектом. Он напомнил, что решение о сохранении домов и создании музейногокомплекса было принято почти сто лет назад – в 1920 году."Нам необходимо провести реставрацию, чтобы сохранитькомплекс будущему поколению", – подчеркнул Володин.До конца текущего года нужно подготовить проектно-сметнуюдокументацию, а затем начать реставрацию, отметил Володин. По его словам,требуется такое архитектурное решение, которое не испортит исторический видансамбля.Стоит отметить, что музей-усадьба Николая Чернышевскоговошла в новую программу Вячеслава Володина по сохранению культурного наследия.К разработке проекта реконструкции комплекса историки и краеведы предложилипривлечь студентов. Всего в список новой программы вошли 23 ценных региональныхобъекта.