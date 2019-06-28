В конце июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной депутатской недели работает в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Накануне председатель нижней палаты посетил Музей-усадьбу Николая Чернышевского в Саратове.
В конце июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной депутатской недели работает в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Накануне председатель нижней палаты посетил Музей-усадьбу Николая Чернышевского в Саратове.
Вместе с музейными работниками спикер Госдумы осмотрел
территорию культурного учреждения и встретился с краеведами и архитекторами.
Здание музея нуждается в ремонте, рассказала директор.
В свою очередь краеведы предложили создать фонд открытого
хранения, чтобы люди могли ознакомиться с десятками тысяч экспонатов. Вячеслав
Володин поддержал эту инициативу.
Председатель нижней палаты напомнил, что в 2028 году будет
отмечаться 200 лет со дня рождения писателя. Володин призвал музейных
работников хорошо подготовиться к юбилею.
Музей-усадьбу Чернышевского спикер Госдумы назвал уникальным
объектом. Он напомнил, что решение о сохранении домов и создании музейного
комплекса было принято почти сто лет назад – в 1920 году.
"Нам необходимо провести реставрацию, чтобы сохранить
комплекс будущему поколению", – подчеркнул Володин.
До конца текущего года нужно подготовить проектно-сметную
документацию, а затем начать реставрацию, отметил Володин. По его словам,
требуется такое архитектурное решение, которое не испортит исторический вид
ансамбля.
Стоит отметить, что музей-усадьба Николая Чернышевского
вошла в новую программу Вячеслава Володина по сохранению культурного наследия.
К разработке проекта реконструкции комплекса историки и краеведы предложили
привлечь студентов. Всего в список новой программы вошли 23 ценных региональных
объекта.