В Осаке состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Большой двадцатки, которая продолжалась полтора часа.

В Осаке состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Большой двадцатки, которая продолжалась полтора часа. Об этом пишет РИА Новости.Беседа состоялась сразу после первого рабочего заседания G20. Лидеры обеих стран заявили, что США и РФ, а также весь мир заинтересованы в улучшении международных отношений. Также главы государств, как и ожидалось, обсудили политическую ситуацию с Ираном, Сирией, Венесуэлой и Украиной. Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном переговоры проходят по телефону.До этого президенты виделись в декабре на саммите G20 в Буэнос-Айресе, тогда Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе. Также Путин и Трамп провели саммит Россия-США в Хельсинки летом 2018 года, после которого американский лидер заявил, что смог наладить отношения с президентом РФ.Известно, что во встрече на полях G20 в Осаке участвовали Иванка Трамп и ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер.