Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертей в мире. Бывший главврач 62-й онкологической больницы в Москве Анатолий Махсон и онколог-маммолог и хирург Аркадий Аксененко рассказали о причинах возникновения рака молочной железы.

Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертей в мире. Бывший главврач 62-й онкологической больницы в Москве Анатолий Махсон и онколог-маммолог и хирург Аркадий Аксененкорассказали о причинах возникновения рака молочной железы.Специалист выделил несколько главных факторов, провоцирующих страшный недуг. Первый и самый важный – ожирение.По словам доктора, опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены. Именно поэтому риск вероятности развития опухоли увеличивается.Он также утверждает, что каждые пять лишних килограммов веса повышают вероятность появления заболевания на 4–8%. "Этот фактор основной, и он доказан", – добавил ученый.Также Махсон предупреждает, следует с особым вниманием следить за состоянием и работой яичников. Рак молочной железы напрямую связан с их функцией, поэтому малейшие изменения в них могут спровоцировать онкологическое заболевание груди.Аркадий Аксененко, в свою очередь, заявил о существовании свыше 158 факторов развития смертельной болезни. Он считает, что аборты, возраст, поздняя беременность и проживание в жарком климатеповышают риск появления недуга. А вот роды в 19–20 лет и грудное вскармливание на протяжении более года, наоборот, значительно снижают вероятность, сообщает .