Певица сделала громкое заявление о продюсере. Елена Темникова дала понять, что знает о Максиме Фадееве очень нелестные вещи.

Певица сделалагромкое заявление о продюсере. Елена Темникова дала понять, что знает о МаксимеФадееве очень нелестные вещи.В Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"экс-солистка группы "Serebro" опровергла слух опредложении развивать свое творчество с Максимом Фадеевым. По словам ЕленыТемниковой, она до сих пор с ужасом вспоминает период расторжения контракта с продюсером."Я не хотела бы никогда с ним работать, ни в каком качестве. Я знаю все.Знаю, что не смогла сказать Гагарина. Я все поняла, что она говорит", – сделалагромкое заявление о Фадееву исполнительница. К слову, с того времени как ЕленаТемникова покинула коллектив, прошло уже пять лет.Причем, ушла артистка из группы Максима Фадеева с громким скандалом. Одниговорили о спорах между солистками за лидерство, другие – о желании устроить личную жизнь. Сама звезда утверждала, что причиной ее уходастали серьезные проблемы со здоровьем.Судя по всему, и сейчас трудно забытьобиду на продюсера. Ведь певица довольно сильно вгрызлась ему в горло. Какписали "Дни.ру", певица в том же выпуске Youtube-шоу рассказала о том, что между солисткойгруппы "Serebro", ее бывшей подругой Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевымбыла любовная связь. При этом она отметила, что парочка старательно пыталасьскрыть свой роман, от чего всем становилось неловко.