Певица сделала
громкое заявление о продюсере. Елена Темникова дала понять, что знает о Максиме
Фадееве очень нелестные вещи.
Певица сделала
громкое заявление о продюсере. Елена Темникова дала понять, что знает о Максиме
Фадееве очень нелестные вещи.
В Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"
экс-солистка группы "Serebro" опровергла слух о
предложении развивать свое творчество с Максимом Фадеевым. По словам Елены
Темниковой, она до сих пор с ужасом вспоминает период расторжения контракта с продюсером.
"Я не хотела бы никогда с ним работать, ни в каком качестве. Я знаю все.
Знаю, что не смогла сказать Гагарина. Я все поняла, что она говорит", – сделала
громкое заявление о Фадееву исполнительница. К слову, с того времени как Елена
Темникова покинула коллектив, прошло уже пять лет.
Причем, ушла артистка из группы Максима Фадеева с громким скандалом. Одни
говорили о спорах между солистками за лидерство, другие – о желании устроить личную жизнь. Сама звезда утверждала, что причиной ее ухода
стали серьезные проблемы со здоровьем.
Судя по всему, и сейчас трудно забыть
обиду на продюсера. Ведь певица довольно сильно вгрызлась ему в горло. Как
писали "Дни.ру", певица в том же выпуске Youtube-шоу рассказала о том, что между солисткой
группы "Serebro", ее бывшей подругой Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым
была любовная связь. При этом она отметила, что парочка старательно пыталась
скрыть свой роман, от чего всем становилось неловко.