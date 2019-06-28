Илья
Яббаров впервые после ухода с телестройки стал героем программы Бородина
против Бузовой. Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони вместе
с экспертами обсуждали отношения звезд шоу Дом-2 – Яббарова и Алены
Рапунцель.
Илья
Яббаров впервые после ухода с телестройки стал героем программы "Бородина
против Бузовой". Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони вместе
с экспертами обсуждали отношения звезд шоу "Дом-2" – Яббарова и Алены
Рапунцель.
Бородина заявила, что
очень рада воссоединению Ильи и Алены. Кадони же к этом отнесся довольно
скептически. Он заявил, что был уверен, что Рапунцель после предательства
Яббарова пришла к правильным выводам. Но выяснилось, что звезда шоу "Дом-2"
продолжает любить экс-жениха.
Кроме того, ведущему не
понравился тот факт, что, покидая телестройку, Илья заявил, что его нога
никогда больше не ступит на Поляну. Однако ранее Ксения Бородина сообщила
в своем микроблоге в Instagram, что Илья Яббаров возвращается
в шоу "Дом-2".
Это подтвердил на своей странице в соцсети и сам участник
Кадони поддержал
телеведущий Константин Иванов. "Мужчина должен держать свое слово – это прежде всего. В том
числе и не возвращаться на проект", – заявил эксперт. Эти слова
вывели Яббарова из себя. Илья устроил настоящую истерику и начал обзываться.
"Слушай, ты, клоун
в очках! Слушай, ты! Ты сюда приходишь и мне говоришь, вопросы
мне не задавай! Сидишь ты тут. Ты негодяй, мошенник, предатель, пришел
лично на мне хайпануть. Пошел ты!" – разорался Яббаров. Рапунцель поддержала любимого. "Печально, что
вы лучше бы променяли свою семью и сдержали свое слово", —
заявила звезда.