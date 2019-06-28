Илья Яббаров впервые после ухода с телестройки стал героем программы Бородина против Бузовой. Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони вместе с экспертами обсуждали отношения звезд шоу Дом-2 – Яббарова и Алены Рапунцель.

ИльяЯббаров впервые после ухода с телестройки стал героем программы "Бородинапротив Бузовой". Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони вместес экспертами обсуждали отношения звезд шоу "Дом-2" – Яббарова и АленыРапунцель.Бородина заявила, чтоочень рада воссоединению Ильи и Алены. Кадони же к этом отнесся довольноскептически. Он заявил, что был уверен, что Рапунцель после предательстваЯббарова пришла к правильным выводам. Но выяснилось, что звезда шоу "Дом-2"продолжает любить экс-жениха.Кроме того, ведущему непонравился тот факт, что, покидая телестройку, Илья заявил, что его ноганикогда больше не ступит на Поляну. Однако ранее Ксения Бородина сообщилав своем микроблоге в Instagram, что Илья Яббаров возвращаетсяв шоу "Дом-2".Это подтвердил на своей странице в соцсети и сам участникКадони поддержалтелеведущий Константин Иванов. "Мужчина должен держать свое слово – это прежде всего. В томчисле и не возвращаться на проект", – заявил эксперт. Эти словавывели Яббарова из себя. Илья устроил настоящую истерику и начал обзываться."Слушай, ты, клоунв очках! Слушай, ты! Ты сюда приходишь и мне говоришь, вопросымне не задавай! Сидишь ты тут. Ты негодяй, мошенник, предатель, пришеллично на мне хайпануть. Пошел ты!" – разорался Яббаров. Рапунцель поддержала любимого. "Печально, чтовы лучше бы променяли свою семью и сдержали свое слово", —заявила звезда.